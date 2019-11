Olympia-Qualifikation : Hockey-Damen starten mit Sieg gegen Italien

Die deutschen Hockey-Damen sind mit dem erwarteten Sieg in die Olympia-Qualifikation für Tokio 2020 gestartet.

von dpa

02. November 2019, 18:23 Uhr

Im ersten von zwei Duellen mit Italien musste sich die Auswahl von Trainer Xavier Reckinger in Mönchengladbach allerdings trotz klarer Feldvorteile mit einem 2:0 (0:0) begnügen. Das zweite Match findet am Sonntag (14.00 Uhr) statt.

Vor 3500 Besuchern war die DHB-Auswahl von Beginn an spielbestimmend. Sechs ungenutzte Strafecken vor der Pause und elf insgesamt waren Ausdruck der klaren Überlegenheit. Doch die Tore durch Hannah Gablac (39. Minute) und Nike Lorenz (60.) fielen erst spät. Aber mit einer konzentrierten Leistung am Sonntag sollte Tokio gebucht werden. Das sieht auch Reckinger so: «Wir müssen konzentriert bleiben, denn es ist erst Halbzeit. Ich habe aber großes Vertrauen in mein Team.»

Für die DHB-Herren stand anschließend in Mönchengladbach das Spiel gegen Österreich an, das zweite Duell folgt am Sonntag (16.30 Uhr). Sollten die beteiligten Teams nach ihren beiden Spielen punkt- und torgleich sein, entscheidet direkt im Anschluss an die zweite Partie ein Penalty-Schießen über die Tickets für Olympia 2020 in Tokio.