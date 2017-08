Pleite gegen Belgien : Hockey-Damen verpassen EM-Endspiel - Nun um Platz drei g

vergrößern 1 von 1 Foto: Dirk Waem 1 von 1

Der Durchmarsch der deutschen Hockey-Damen bei der EM in Amsterdam ist im Kampf um den Endspiel-Einzug jäh gestoppt worden.

Nach drei souveränen Vorrundensiegen musste sich die verjüngte Auswahl von Bundestrainer Jamilon Mülders Belgien trotz einer passablen Leistung 0:1 (0:1) geschlagen geben. Im Spiel um Platz drei geht es für den EM-Dritten von 2015 am Samstag (17.00 Uhr) gegen England, das dem Gastgeber Niederlande 0:1 (0:0) unterlag. In der Vorrunde hatte die DHB-Auswahl England 1:0 besiegt.

«Ganz klar, Belgiens Sieg geht in Ordnung. Die Leistungssteigerung, die nötig war, haben wir nicht hinbekommen. Aber ich kann meinem jungen Team nichts vorwerfen», sagte der Bundestrainer. Auch Anne Schröder räumte selbstkritisch ein: «Wir haben den Schalter leider nicht gefunden, das Spiel umzudrehen. Nicht der Gegner war schuld oder die Schiedsrichter, sondern wir selbst», befand die Hamburgerin. Und sagte: «Zum Glück bleibt noch die Chance, Bronze zu gewinnen.»

In der Tat entwickelte sich gegen die defensivstarken Belgierinnen die erwartet zähe Begegnung. Die Deutschen, die in allen bisherigen EM-Partien früh in Führung gegangen waren, lagen auf einmal erstmals hinten, als Jill Boon (28. Minute) präzise einschoss. Zu dem Zeitpunkt spielte die DHB-Auswahl in Unterzahl, weil Marie Mävers eine Zwei-Minuten-Strafe absaß. Dennoch wäre noch vor der Pause fast der Ausgleich gefallen, doch Anne Schröder traf nur die Latte (30.).

Auch nach dem Wechsel spielten die Deutschen ordentlich mit, wirkten vor des Gegners Tor aber viel zu unentschlossen. Zum Glück nutzte Belgien gleich mehrere Strafecken nicht zur Entscheidung. Die starke Torfrau Julia Ciupka hielt ihr Team im Spiel. In den letzten drei Minuten setzte Mülders alles auf eine Karte und nahm Ciupka für eine zusätzliche Feldspielerin vom Feld. Doch es fehlte auch Schussglück: So konnte Charlotte Stapenhorst zwei Strafecken nicht zum Ausgleich nutzen, der noch ein Penaltyschießen eingebracht hätte.

