4:3 gegen Südafrika : Hockey-Herren erreichen Viertelfinale der World League

vergrößern 1 von 1 Foto: Christian Charisius 1 von 1

Die Tore für den Weltranglistendritten erzielten Moritz Trompertz (27. Minute), Niklas Wellen (32.), Mats Grambusch (34./Strafecke) und Timm Herzbruch (38.). Für die Gastgeber trafen Austin Smith (37./50.) und Jonathan Robinson (56.) jeweils per Strafecke. Nächster Gegner in dem mit der WM-Qualifikation verbundenen Wettbewerb ist am Sonntag (18.00 Uhr) Belgien.

Deutscher Hockey Bund

FIH-Turnierseite

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 19:50 Uhr