Pro League : Hockey-Herren verlieren erneut gegen Großbritannien

Die deutschen Hockey-Herren haben auch ihr zweites Duell mit Großbritannien in der FIH Pro League verloren.

London | Das stark verjüngte Team von Bundestrainer Kais al Saadi unterlag in London mit 1:3 (0:2). Den Ehrentreffer markierte Niklas Wellen in der 58. Minute. Zuvor hatten Christopher Griffiths (24.), Alan Forsyth (29.) und Rupert Shipperley (54.) für eine 3:0-Führung der Briten gesorgt. Deutschland ließ hingegen vier Strafecken ungenutzt. Bereits am Mittw...

