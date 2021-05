Niederlage in Hamburg : Hockey-Herren verlieren Olympia-Test gegen Frankreich

Die deutschen Hockey-Herren haben ihr letztes Testspiel im Rahmen des EM- und Olympia-Vorbereitungslehrgangs in Hamburg verloren.

Hamburg | Am Freitag unterlag die DHB-Auswahl auf der UHC-Anlage Frankreich mit 2:5 (2:1). Am vergangenen Dienstag hatten die Deutschen mit 5:2 gewonnen. In zwei weiteren Testspielen gegen Kanada hatte es zudem zwei klare Siege (5:0/7:0) gegeben. Die Tore für die Gastgeber gegen Frankreich erzielten Niklas Wellen (19.) und Lukas Windfeder (Kurze Ecke/29.). „...

