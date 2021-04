DOSB-Präsident : Hörmann: Impfung der Olympia-Starter im zweiten Quartal 

Der Deutsche Olympische Sportbund geht davon aus, dass die für die Sommerspiele in Tokio feststehenden deutschen Topsportler zeitnah geimpft werden.

Frankfurt am Main | „Mit Beginn des zweiten Jahresquartals ist nun der Zeitpunkt gekommen, wo wir erwarten, sofern die versprochenen Impfdosen zur Verfügung stehen, dass die bereits für Tokio qualifizierten Athleten in einem vernünftigen Reißverschlussverfahren geimpft werden“, sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann in einem Interview der „Welt am Sonntag“. Aktuell wären...

