Weitere-sportarten : HSV-Sprinter Ansah-Peprah verbessert Hamburger Rekord

Lucas Ansah-Peprah hat seinen eigenen Hamburger Hallenrekord über 60 Meter verbessert. Beim Leichtathletik-Meeting in Dortmund kam der HSV-Sprinter im Vorlauf am Samstag nach 6,65 Sekunden ins Ziel und blieb damit drei hundertstel Sekunden unter seiner alten Bestmarke aus dem vergangenen Jahr. Im Endlauf belegte der Olympia-Teilnehmer in 6,73 Sekunden den siebten Rang. Sein Teamgefährte Owen Ansah war als Dritter in seinem Vorlauf in der Zeit von 6,72 Sekunden ausgeschieden.

...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.