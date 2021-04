ATP : Hurkacz trifft im Finale von Miami auf Sinner

Hubert Hurkacz komplettiert das Endspiel beim Tennis-Turnier in Miami.

Miami Gardens | Der polnische Außenseiter setzte sich gegen den an Nummer vier gesetzten Andrej Rubljow mit 6:3, 6:4 durch und trifft am Ostersonntag auf Jannik Sinner. Der Italiener hatte bereits zuvor gegen Roberto Bautista Agut gewonnen. Die beiden Finalisten kennen sich gut, wie Hurkacz bestätigte: „Wir standen beim Turnier in Dubai im vergangenen Monat gemein...

