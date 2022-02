Weitere-sportarten : Im neuen Rennwagen allen davon fahren

Ein neues Auto ist auch für einen Rennfahrer eine spannende Sache. Am Freitag wurde ein neuer Formel-1-Mercedes vorgestellt. Mit dem wird der Rennfahrer Lewis Hamilton an den Rennen teilnehmen.

„Wir haben keine Ahnung, wie er sich fahren lässt“, sagte Lewis Hamilton über den Silberpfeil. So wird sein Auto auch genannt. „Es fühlt sich ein bisschen an, wie in meinem ersten Jahr.“ Dabei ist der Mann aus dem Land Großbritannien absolut kein Anfänger. Er hat bereits mehrere Weltmeister-Titel gewonnen. Seinen achten Fahrertitel hatte Lewis Hamilton...

