Coronavirus-Pandemie : Impfung für Italiens Fußball-Nationalmannschaft

Gut einen Monat vor dem Start der Fußball-Europameisterschaft sind in Italien die ersten Spieler der Nationalmannschaft gegen das Coronavirus geimpft worden, teilte der Fußball-Verband FIGC mit.

Roma | Die Regierung habe angesichts der Relevanz der EM dafür grünes Licht gegeben, hieß es weiter. Die Spieler erhalten die Vakzine demnach entweder im Institut für Infektionskrankheiten in Rom oder in einer Universitätsklinik in Mailand. Für das Team von Nationaltrainer Roberto Mancini ist der Zeitplan straff. Direkt nach dem Ende der Meisterschaft in ...

