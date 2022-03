Tennis : Indian Wells: Rubljow, Fritz, Nadal, Alcaraz im Halbfinale

Der Russe Rubljow nimmt wegen des Ukraine-Krieges als neutraler Athlet am Turnier teil - er bekommt es im Semifinale mit einem Amerikaner zu tun. Favorit Nadal trifft auf einen jungen Landsmann.

Andrej Rubljow und Taylor Fritz komplettieren das Halbfinale beim Tennis-Masters in Indian Wells. Rubljow besiegte den Bulgaren Grigor Dimitrow 7:5, 6:2, der Amerikaner Fritz musste gegen Miomir Kecmanovic aus Serbien über drei Sätze gehen und gewann 7:6 (7:5), 3:6, 6:1. Der Russe Rubljow, der wegen des Krieges in der Ukraine als neutraler Athlet an ...

