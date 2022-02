Europa League : Internationale Woche für RB Leipzig: Zunächst San Sebastian

Die Gäste liegen in Spanien fast gleichauf mit dem FC Barcelona und Atlético Madrid. RB Leipzig ist gewarnt. Bei den Basken spielt auch ein alter Bekannter: RB-Leihgabe Alexander Sörloth.

Zuerst einmal will RB Leipzig heute die ideale Ausgangsposition für das Erreichen des Achtelfinales in der Europa League schaffen. Dann, nur drei Tage später in der Fußball-Bundesliga, den Champions-League-Platz weiter festigen. Und noch weitere vier Tage später das Weiterkommen in der aktuellen Europapokal-Saison klar machen. Beim Vizemeister dreht s...

