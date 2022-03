Weitere-sportarten : Internationales Beachvolleyball-Turnier wieder in Hamburg

Hamburg wird nach zwei Jahren Pause wieder Austragungsort eines internationalen Beachvolleyball-Turniers sein. Vom 11. bis zum 14. August treffen sich die besten 16 Damen- und Herren-Teams im Rahmen der neuen „World Beach Pro Tour Elite“ in der Hansestadt und spielen im Tennisstadion am Rothenbaum um 300.000 Dollar Preisgeld und wichtige Ranglisten-Punkte. Nach der Premiere im Jahr 2016, den World Tour Finals 2017/18 und der WM 2019 ist Hamburg dann zum fünften Mal Gastgeber der weltbesten Beachvolleyballer.

„Nach den schwierigen Monaten der Pandemie geht die spektakuläre Beach-Party am Rothenbaum in eine neue Runde“, sagte Sportsenator Andy Grote am Donnerstag. „Die Fans können sich dabei auf spannende Matches der 16 weltweit besten Damen- und Herren-Teams freuen. Damit machen wir Hamburg im Sommer einmal mehr zur deutschen Hauptstadt des Beachvolleyballs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.