Coronavirus-Pandemie : Ironman-Siegerin Haug wollte ein Planschbecken kaufen

Berlin (dpa) - Ironman-Vorjahressiegerin Anne Haug hat wegen der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie vor allem Probleme mit dem Schwimmtraining.

von dpa

07. April 2020, 04:44 Uhr

Weil sie in keine Schwimmhalle kommt, hat die 37-Jährige schon überlegt, «mir ein Planschbecken zu kaufen, wie jetzt viele andere - aber es ist total schwer, da ranzukommen», sagte Haug der «Süddeutschen Zeitung». «Und ich weiß auch nicht, ob es so viel Sinn ergibt, wenn man in einem kleinen Schwimmbecken auf der Stelle rumpaddelt; ob man da nicht mehr kaputt macht als es von Nutzen ist», meinte sie.

Normalerweise trainiert die Triathletin, die im vergangenen Jahr mit Jan Frodeno beim Ironman auf Hawaii für einen deutschen Doppelerfolg sorgte, jede Woche 35 bis 40 Stunden. Seit dem Ausbruch des Coronavirus hat die Ex-Weltmeisterin ihre Umfänge reduziert. Sie trainiert nicht mehr wie sonst am Olympiastützpunkt in Saarbrücken, sondern ist zu ihren Eltern nach Bayreuth gezogen. «Für mich als Triathletin unterscheidet sich mein Leben gerade nicht so wahnsinnig von meinem normalen Leben. Ich mache schon so alles ziemlich in Isolation», sagte sie.

Dass sie nicht schwimmen kann, sei aber wirklich ein großes Problem. Seit drei Wochen war sie nicht mehr im Becken, Schwimmen ist zudem nicht ihre Paradedisziplin. Und das hat Folgen: «Das ist natürlich schon fatal, das wirft einen ein Jahr zurück.» Gefühlt müsse man «bei Adam und Eva anfangen. Diese spezifische Kraft kann man einfach durch nichts kompensieren, die ist jetzt einfach weg. Dieses Niveau muss man über Monate wieder aufbauen», erklärte die Ausdauerspezialistin.

Wegen der Coronavirus-Pandemie wurden schon einige Triathlon-Events abgesagt oder verschoben. Der Ironman auf Hawaii ist für den 10. Oktober terminiert.