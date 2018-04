Challenge Gran Canaria : Ironman-Weltmeister Lange nur Dritter bei Saisonauftakt

Ironman-Weltmeister Patrick Lange hat sich bei seinem Auftakt in die Rennsaison geschlagen geben müssen. Der 31 Jahre Triathlet aus Hessen kam bei der Challenge Gran Canaria in 4:01:17 Stunden nicht über den dritten Platz hinaus.

von dpa

21. April 2018, 14:02 Uhr

Schneller im Ziel in Mogán war neben dem spanischen Sieger Pablo Gonzalez (4:00:25) auch Langes Landsmann Andreas Böcherer (4:00:42). Der 35 Jahre alte Freiburger führte über lange Zeit das Rennen über 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer Laufen an. Letztlich musste der EM-Zweite aber Gonzalez passieren lassen.

Für Lange war es der erste Triathlon nach seinem WM-Triumph im Oktober auf Hawaii. Dort hatte er in Streckenrekordzeit zum ersten Mal den Titel geholt und den zweimaligen Weltmeister Jan Frodeno abgelöst. Im Juli in Frankfurt am Main treffen die beiden bei der Ironman-EM wieder aufeinander.