Ex-Kiel-Profi : Jahrhundert-Handballer Wislander erleidet Schlaganfall

Der als Jahrhundert-Handballer ausgezeichnete Magnus Wislander hat einen leichten Schlaganfall erlitten, ist nach eigenem Bekunden aber auf dem Weg der Besserung.

von dpa

24. Oktober 2019, 17:23 Uhr

«Es gibt keine Garantie dafür, dass ich wieder vollständig gesund werde, aber innerhalb von 48 Stunden ist es viel besser geworden», sagte der frühere Regisseur des deutschen Rekordmeisters THW Kiel der schwedischen Tageszeitung «Aftonbladet».

Wislander war am vergangenen Montag bei der Arbeit zusammengebrochen. Daraufhin sei der 55-Jährige sofort in ein Göteborger Krankenhaus gebracht worden. Zuerst habe er den linken Arm nicht bewegen können, derzeit sei nur die Beweglichkeit der Finger an der linken Hand eingeschränkt, berichtete er. «Wenn am Ende nur ein Finger taub bleibt, werde ich damit leben können.»

Wislander hatte von 1990 bis 2002 für den THW gespielt und dabei sieben deutsche Meisterschaften mit dem Team gewonnen. Mit der schwedischen Nationalmannschaft bestritt er 384 Länderspiele und holte in dieser Zeit zwei WM- und vier EM-Titel. Dreimal gewann er Olympia-Silber.