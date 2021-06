Sommerspiele in Japan : Japan lockert Corona-Notstand für Olympia-Stadt Tokio

Einen Monat vor Olympia-Beginn in Tokio sieht Japans Regierung die Corona-Lage entspannter. Der wochenlange Notstand wird gelockert. Auch will man Zuschauer bei den Spielen zulassen.

Shinjuku City | Japan hebt einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio den Corona-Notstand für die Millionen-Hauptstadt Tokio auf. Nach Ende des wochenlangen Notstands an diesem Sonntag werde man jedoch manche Restriktion aufrechterhalten, beschloss die Regierung von Ministerpräsident Yoshihide Suga am Donnerstag. Der Quasi-Notstand soll vorläufig bis z...

