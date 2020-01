Mixed-Martial-Arts : Kampfsport-Star McGregor feiert K.o.-Sieg gegen Cerrone

Der irische Kampfsport-Superstar Conor McGregor hat ein eindrucksvolles Comeback gefeiert. Der 31 Jahre alte Mixed-Martial-Arts-Kämpfer bezwang den US-Amerikaner Donald «Cowboy» Cerrone in Las Vegas nach lediglich 41 Sekunden der ersten Runde durch technischen K.o..

von dpa

19. Januar 2020, 07:22 Uhr

Anders als sein Kontrahent Cerrone, der in den vergangenen drei Jahren zehn Mal in der MMA-Organisation UFC kämpfte, bestritt «The Notorious» McGregor im selben Zeitraum lediglich einen Kampf - die Niederlage im Titelduell gegen den Russen Khabib Nurmagomedow im Oktober 2018. Dennoch sahen Experten und Buchmacher in McGregor den Favoriten, dieser Rolle wurde der ehemalige Doppel-Weltmeister dann auch spektakulär gerecht.

In den Vorkämpfen unterlag der 24 Jahre alte Deutsch-Afghane Nasrat Haqparast im Leichtgewicht dem US-Amerikaner Drew Dober nach 1:10 Minuten der ersten Runde durch technischen K.o..

In weiteren Kämpfen musste der ehemalige Leichtgewichts-Champion Anthony Pettis gegen den Brasilianer Diego Ferreira eine Niederlage hinnehmen. Die ehemalige Bantam-Championess Holly Holm wiederum gewann ihren Kampf gegen Raquel Pennington.