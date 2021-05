Nach Nazi-Äußerung : Kellers Rücktritt mit harscher Kritik an DFB-Widersachern

Fritz Keller vollzieht den angekündigten Rückzug und tritt nach. Schon wieder braucht der Deutsche Fußball-Bund einen neuen Präsidenten. Die Nachfolgesuche hat öffentlich längst begonnen.

Frankfurt am Main | Fritz Keller nutzte den Moment der größten persönlichen Niederlage für einen krachenden Rundumschlag. In seiner Rücktrittserklärung prangerte der DFB-Präsident „Befindlichkeiten“ und „interne Machtkämpfe“ im Deutschen Fußball-Bund an, fast verbittert beklagte er „Widerstände und Mauern“ bei der Umsetzung seiner hehren Ziele. Sein Abgang, meinte der...

