Bundesliga : Kempf in Quarantäne: Hertha bereitet sich auf Plan B vor

Fußball-Bundesligist Hertha BSC reist mit großen Personalsorgen in der Verteidigung zur SpVgg Greuther Fürth. Neben Dedryck Boyata und Marton Dardai wird wohl auch Marc Oliver Kempf nach einer Corona-Infektion ausfallen.

„Wir haben uns auf Marcs Ausfall vorbereitet, er könnte am Samstag aber noch freigetestet werden“, sagte Hertha-Trainer Tayfun Korkut vor dem Spiel beim Tabellenletzten. Allerdings entscheide das Befinden des Neuzugangs darüber, ob es überhaupt Sinn mache, den 27-Jährigen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) noch nachkommen zu lassen. Korkut verweist aber auf me...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.