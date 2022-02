Handball : Kiel verpflichtet schwedischen Europameister Eric Johansson

Handball-Bundesligist THW Kiel hat einen schwedischen Europameister unter Vertrag genommen. Wie der Club mitteilte, wechselt Rückraumspieler Eric Johansson zur neuen Saison zu den „Zebras“.

Der 21 Jahre alte Rückraumspieler kommt vom norwegischen Meister Elverum HB, gegen den die Kieler am Donnerstag in der Champions League einen 31:30-Erfolg gefeiert hatten. Er erhält einen Dreijahresvertrag und soll die Lücke füllen, die Sander Sagosen hinterlässt. Der Norweger wechselt spätestens zur Saison 2023/24 zu Kolstad IL in die Heimat....

