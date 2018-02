Champions League : Kieler Handballer schlagen Veszprem mit 22:20

Die Handballer des THW Kiel haben ihr erstes Pflichtspiel des Jahres gewonnen. Die Zebras bezwangen in der Vorrunden-Gruppe B der Champions League den ungarischen Meister Telekom Veszprem mit 22:20 (14:9).

von dpa

07. Februar 2018, 21:28 Uhr

Beste Werfer waren Niclas Ekberg mit acht Toren für Kiel sowie Gaspar Marguc mit sieben Treffern für Veszprem. Sollte am Sonntag der slowenische Club Celje Pivovarna Lasko gegen das französische Spitzenteam von Paris Saint-Germain nicht gewinnen, hätten die Kieler vorzeitig das Achtelfinale erreicht.

Die Kieler, bei denen Domagoj Duvnjak, Rene Toft Hansen und Christian Dissinger verletzt gefehlt hatten, überzeugten in der ersten Hälfte mit einer aggressiven und kompromisslosen Defensive. Patrick Wiencek in der zentralen Abwehrposition und Torhüter Niklas Landin zeigten starke Leistungen.

Nach dem Seitenwechsel bekamen die Ungarn dank einer doppelten Überzahl Oberwasser und verkürzten in der 39. Minute auf 14:15. In der Folge verpasste Veszprem aber mehrfach den möglichen Ausgleich. Großen Anteil am Sieg hatte dann Kiels zweiter Torwart Andreas Wolff, der in der 40. Minute für Landin gekommen war.

Erstmals nach seiner Knie-Operation im Mai vergangenen Jahres stand Raul Santos im THW-Kader. Zum Einsatz kam der Österreicher aber nicht.