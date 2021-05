Basketball-Bundesliga : Klarer Sieg gegen Bamberg: Ludwigsburg in BBL-Halbfinale

Die MHP Riesen Ludwigsburg komplettieren das Playoff-Halbfinale der Basketball-Bundesliga.

Ludwigsburg | Der Erstplatzierte der Hauptrunde gewann am Donnerstag im Entscheidungsspiel der Best-of-Five-Serie deutlich mit 95:73 gegen den früheren Serienchampion Brose Bamberg. In der Runde der letzten Vier bekommen es die Ludwigsburger nun mit dem FC Bayern München zu tun, der sich in vier Partien gegen die Hakro Merlins Crailsheim durchgesetzt hatte. Im z...

