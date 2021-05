Nach Vorwürfen : Klett: DOSB-Präsident Hörmann soll zurücktreten

Der nordrhein-westfälische Landessportbundchef Stefan Klett hat als Reaktion auf einen angeblich von Mitarbeitern des Deutschen Olympischen Sportbundes verfassten Brief den Rücktritt von DOSB-Präsident Alfons Hörmann gefordert.

Frankfurt am Main | In dem Schreiben werden schwere Vorwürfe gegen den 60 Jahre alten Spitzenfunktionär erhoben. Der DOSB prüft, ob der Brief tatsächlich aus der Belegschaft kommt. „Nach der desaströsen wiederholten Olympia-Pleite, dem zerschnittenen Tischtuch mit dem IOC, dem Dilettantismus im Umgang mit der Einwirkung auf das Impfschutzgesetz bringt dieser Vorgang d...

