Am anderen Ende der Welt : Klippenspringerin Schmidbauer: Im Wartestand in Neuseeland

Ein bisschen Fernweh in Neuseeland lindern - und dann kommt Corona dazwischen. Seit Oktober 2019 lebt Klippenspringerin Iris Schmidbauer am anderen Ende der Welt. Nun nahen die Wettkämpfe.

Auckland | Seit kurzem ist zumindest klar, wann der wegen der Corona-Pandemie unerwartet lange Aufenthalt in Neuseeland für Klippenspringerin Iris Schmidbauer enden muss. Saint-Raphaël an der Côte d'Azur ist im Juni der erste Stopp der neuen Saison. „Da gehe ich auf jeden Fall wieder an den Start“, versichert Schmidbauer, die nicht gedacht hätte, so lange am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.