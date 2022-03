Tennis : Kohlschreiber in Indian Wells ausgeschieden - Otte weiter

Philipp Kohlschreiber ist beim Masters in Indian Wells als erster der deutschen Tennis-Profis ausgeschieden. Der 38 Jahre alte Augsburger unterlag Emil Ruusuvuori aus Finnland am Freitag in der ersten Runde 3:6, 3:6.

„Es war heute definitiv das beste Match, dass ich hier gespielt habe. Emil hat sehr solide, sehr gut gespielt. Das ist eben vielleicht ein anderes Niveau, als die Gegner, die ich vorher hatte“, sagte Kohlschreiber, der sich fürs Hauptfeld qualifizieren musste. „Ich habe die Tage gut gekämpft und gut gearbeitet und war mit der Leistung mehr zufrieden al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.