Leichtathletik : Kranz stellt deutschen Hallen-Rekord über 60 Meter ein

Kevin Kranz hat als Hallen-Meister über 60 Meter den deutschen Rekord eingestellt.

Dortmund | Der 22-Jährige vom Sprintteam Wetzlar siegte bei den nationalen Titelkämpfen der Leichtathleten in Dortmund in 6,52 Sekunden. Die Bestmarke von Julian Reus, der wegen Formschwäche in der Rudolf-Körnig-Halle fehlte, steht seit 2016 in Leipzig. Kranz v...

