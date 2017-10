Ironman-WM : Kult auf Hawaii: Hitze-Herausforderung für Frodeno und Co.

Aufstehen in der Nacht, frühmorgens in den Pazifik und los geht es. Es ist Ironman-WM-Zeit. Hawaii ruft. Der Titelverteidiger und einige weitere Favoriten kommen aus Deutschland. Sie erwartet ein Rennen stets am Grenzbereich.