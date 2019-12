Kurzbahn-EM : Lagenschwimmer Heintz gewinnt Bronze über 200 Meter

Lagenschwimmer Philip Heintz hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Schottland für die vierte deutsche Medaille gesorgt. Der 28-Jährige schlug in Glasgow über 200 Meter nach 1:52,55 Minuten an.

von dpa

06. Dezember 2019, 19:12 Uhr

Für die erfolgreiche Titelverteidigung reichte das zwar nicht, aber auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio durfte sich der Heidelberger auch über Rang drei freuen. Der Titel ging an den Griechen Andreas Wasaios in der Europarekordzeit von 1:50,85 Minuten.

Der Weißrusse Ilja Schymanowitsch schlug im Halbfinale über 100 Meter Brust nach 55,89 Sekunden ebenfalls mit einem Europarekord an. Über 200 Meter Schmetterling der Frauen belegte Angelina Köhler (Hannover) beim Sieg der Ungarin Katinka Hosszu Rang acht.