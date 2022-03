Großer Preis von Bahrain : Leclerc holt erste Formel-1-Pole des Jahres

Nicht Max Verstappen. Auch nicht Lewis Hamilton. Die erste Pole Position 2022 schnappt sich Ferrari-Mann Charles Leclerc. Die Regelreform der Formel 1 bringt erste Überraschungen hervor.

Unter dem Flutlicht von Bahrain hat Ferrari-Pilot Charles Leclerc Weltmeister Max Verstappen und Vize-Champion Lewis Hamilton in den Schatten gestellt. Der Monegasse schnappte sich in der Formel-1-Qualifikation überraschend Startplatz eins für den Grand-Prix-Auftakt in der Wüste. Verstappen wurde Zweiter vor Leclercs Ferrari-Teamkollegen Carlos Sainz....

