Corona-Krise : Blech gewinnt Stabhochsprung-Event im Düsseldorfer Autokino

Der ehemalige Zehnkämpfer Torben Blech hat das Stabhochsprung-Meeting im Düsseldorfer Autokino gewonnen. Der 25 Jahre alte Athlet von Bayer Leverkusen setzte sich mit der übersprungenen Höhe von 5,55 Metern gegen seine insgesamt fünf Konkurrenten durch.

von dpa

13. Juni 2020, 06:35 Uhr

Gemeinsam Zweite bei der «Flight Night» bei nicht gerade optimalen Bedingungen wurden Blechs Vereinskameraden Bo Kanda Lita Baehre und Philip Kass, die jeweils 5,40 Meter schafften. Platz vier sicherte sich der niederländische Rekordhalter Menno Vloon vor Karsten Dilla, der ebenfalls 5,20 Meter meisterte. Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken pokerte hoch, riss aber dreimal seine Einstiegshöhe von 5,40 Metern.

Der erste deutsche Leichtathletik-Wettkampf vor Zuschauern seit Beginn der Corona-Pandemie musste wegen heftiger Windböen am späten Abend für gut 20 Minuten unterbrochen werden. Rund 230 Autos waren auf der Anlage am Messegelände. «Es war ein super Event. Aber es ist schade, dass das Wetter nicht so mitgespielt hat. Der Wind hat zwischendurch schon sehr gestört. Aber alle haben Lust gehabt, den Wettkampf hier zu machen», sagte Bundestrainerin Christine Adams.