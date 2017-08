Oberschenkelverletzung : Bolt-Rivale André de Grasse fällt für WM aus

vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

«Anfang der Woche habe ich im Training einen Einriss erlitten, der mich zwingt, mich von der WM abzumelden», sagte der 22-Jährige. Er sei «in der Form meines Lebens» gewesen und «extrem enttäuscht».

An diesem Freitag starten im Olympiastadion die Vorläufe über 100 Meter, die Medaillen werden am Samstagabend vergeben. Der achtfache Olympiasieger Bolt aus Jamaika peilt im letzten 100-Meter-Rennen seiner Karriere sein zwölftes WM-Gold an.

De Grasse hatte bei der WM 2015 in Peking Bronze über 100 Meter und bei den Olympischen Spielen 2016 Silber über 200 Meter und Bronze über 100 Meter gewonnen. In diesem Jahr rannte er im Kurzsprint windunterstützte 9,69 Sekunden. Mit der besten Zeit geht der Amerikaner Christian Coleman (9,82) in die WM.

WM-Seite

Weltbestenliste 2017

Deutsches Team

Broschüre für WM-Teilnehmer

De-Grasse-Mitteilung auf Facebook

von dpa

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:19 Uhr