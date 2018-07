Im Micky-Maus-Magazin : Diskus-Ass Robert Harting wird zum Comic-Star

Diskuswurf-Olympiasieger Robert Harting glänzt zum Ende seiner erfolgreichen Karriere auch noch als Comicfigur.

von dpa

17. Juli 2018, 10:33 Uhr

Im Micky-Maus-Magazin, das am 27. Juli erscheint, spielt sich der 33 Jahre alte Berliner praktisch selbst - «duckifiziert» und mit Entenschnabel zwar, aber durchaus als Diskuswerfer erkennbar. «Dass ich mal Teil einer Micky-Maus-Ausgabe werde, hätte ich mir nie träumen lassen», sagte der dreimalige Weltmeister. «Das Projekt hat richtig Spaß gemacht, die Story ist lustig, und ich erkenne mich definitiv wieder.»

Das Magazin widmet den Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin (6. bis 12. August) eine zehnseitige Titelgeschichte. Neben Harting sind weitere Weltklasseathleten am Start, um Donald Duck für einen Zehnkampf fit zu machen: Zum Beispiel 400-Meter-Hürden-Weltmeister Karsten Warholm aus Norwegen und die ehemalige Siebenkämpferin Carolina Klüft aus Schweden.

Robert Harting wird seine Laufbahn als aktiver Leistungssportler am 2. September beim Berliner ISTAF beenden. Für die Heim-EM im Berliner Olympiastadion muss er sich bei den deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Nürnberg noch qualifizieren.