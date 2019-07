Leichtathletik-Meeting : Siege für Röhler und Lückenkemper in Luzern

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat mit einem knappen Sieg beim Leichtathletik-Meeting in Luzern ansteigende Form in der WM-Saison bewiesen.

von dpa

09. Juli 2019, 21:52 Uhr

Der 27 Jahre alte Europameister aus Jena gewann die Konkurrenz im letzten Versuch noch mit 86,51 Metern. Der EM-Zweite Andreas Hofmann lag als Zweiter (86,45) allerdings nur sechs Zentimeter hinter Röhler. Bester Speerwerfer der WM-Saison bleibt damit Magnus Kirt: Der EM-Dritte aus Estland hatte am 22. Juni im finnischen Kuortane 90,61 Meter weit geworfen, Hofmann ist Zweiter mit 89,65 Metern.

Einen Zielfoto-Sieg feierte Deutschlands Top-Sprinterin Gina Lückenkemper. Die 22 Jahre alte Berlinerin warf sich in 11,20 Sekunden vor der zeitgleichen Natalliah Whyte aus Jamaika ins Ziel. Tatjana Pinto (Paderborn) erfüllte als Dritte in 11,21 Sekunden erstmals die Norm für die Weltmeisterschaften vom 27. September bis 6. Oktober in Doha/Katar.

Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter musste sein für Luzern geplantes Comeback verschieben. Der Offenburger hat seine Adduktorenbeschwerden noch nicht auskuriert. Vetter hatte vor zwei Jahren im gleichen Stadion den bis heute gültigen deutschen Rekord (94,44 Meter) aufgestellt.