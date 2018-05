Diamond League : Speerwurf-Ass Röhler zur mangelnden TV-Präsenz: «Unhaltbar»

Speerwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat die mangelnde TV-Präsenz der Leichtathletik und speziell der Diamond League in Deutschland als «unhaltbar» bezeichnet.

von dpa

03. Mai 2018, 09:00 Uhr

Denn die am Freitag in Doha startende Premium-Serie des Weltverbandes IAAF wird auch im EM-Jahr 2018 nur im Bezahlfernsehen (Eurosport 2 HD Xtra) übertragen. «Immerhin sind wir überhaupt zu sehen», sagte der Thüringer, der das Auftaktmeeting im vorigen Jahr spektakulär gewonnen hatte, der Deutschen Presse-Agentur.

«Das ist ein Thema, das stört uns alle, das ist wenig nachvollziehbar. Wir wollen auch ins Fernsehen - und es gibt nicht nur Wintersport», meinte Röhler. «Aber das haben wir Athleten nicht in der Hand.» Dabei wäre mehr Leichtathletik im Fernsehen durchaus möglich, findet der 26-Jährige aus Jena. «Das Angebot an TV-Bildern ist doch da. Man könnte sagen: Ich kaufe mir 30 Minuten Speerwurf - dann hast du ein maßgeschneidertes Programm für das deutsche Fernsehen.»

Röhler hatte vor einem Jahr in Doha mit 93,90 Metern triumphiert - der damals besten Weite seit dem Weltrekord des Tschechen Jan Zelezny (98,48 Meter/1996). In den Zeitungen finde man wenigstens noch die Ergebnisse von Leichtathletik-Meetings, sagte er. «Und was im Print super klappt, das muss doch auch für das Fernsehen machbar sein.»

Eurosport 2 HD Xtra überträgt neben Doha (Freitag/18.00 bis 20.00 Uhr) noch von fünf weiteren Meetings der Diamond League jeweils zwei Stunden live. Der Sender ist online mit dem Eurosport Player (Monatspreis 6,99 Euro/Jahrespass 49,99 Euro) oder im TV via Satellit über HD+ zu empfangen.