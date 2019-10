WM-Titelverteidiger : Vetter meistert WM-Qualifikation im Speerwurf

Titelverteidiger Johannes Vetter von der LG Offenburg hat das Speerwurf-Finale der Leichtathletik-WM in Doha problemlos erreicht.

von dpa

05. Oktober 2019, 16:17 Uhr

Mit 89,35 Meter übertraf er am Samstag mit dem ersten Versuch die Qualifikationsweite um 5,35 Meter. Auch der Mainzer Julian Weber zog mit 84,29 Meter in den Endkampf am Sonntag (18.55 Uhr (MESZ) ein. «Ich bin angelaufen und habe draufgehalten», sagte Vetter. «Hauptsache über 84 Meter.»