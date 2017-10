Sperrwurf-Weltmeister siegt : Vetter zu «Europas Leichtathlet des Jahres» gewählt

vergrößern 1 von 1 Foto: Hendrik Schmidt 1 von 1

von dpa

15.Okt.2017

Der 24-Jährige erhielt die Auszeichnung am Samstagabend in der litauischen Hauptstadt Vilnius bei einer Gala des europäischen Leichtathletik-Verbandes EAA. Bei den Frauen wurde die griechische Stabhochspringerin Aikaterini Stefanidi geehrt. Die EAA-Auszeichnung wird seit 1993 verliehen. Bei den Frauen wurde 1997 Kugelstoßerin Astrid Kumbernuss geehrt.

Vetter war im August bei der Leichtathletik-WM in London mit 89,89 Metern Weltmeister geworden. Der Offenburger gehört auch zu den Kandidaten bei der Wahl zum «Weltleichtathleten des Jahres». Dort werden die Sieger am 24. November in Monte Carlo bekannt gegeben.

