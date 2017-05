Mehrkampf-Meeting Götzis : Zehnkämpfer Freimuth und Brugger mit start gut in Tag zwei

vergrößern 1 von 1 Foto: Expa/Peter Rinderer 1 von 1

Der WM-Dritte Freimuth aus Halle/Saale kam über 110 Meter Hürden nach 13,80 Sekunden ins Ziel - direkt hinter dem führenden Kanadier Damian Warner (13,54). Der Ulmer Brugger verbesserte in Österreich seinen Hausrekord um gleich 39 Hundertstel auf 14,06 Sekunden.

Der Olympia-Dritte Warner führt nach sechs Disziplinen mit 5567 Punkten. Freimuth belegte mit 5289 Zählern den dritten Platz hinter dem Ukrainer Oleksej Kasjanow (5323), Brugger mit 5255 Rang fünf.

Das Duo liegt damit auch klar auf WM-Kurs: 8100 Punkte sind für die Leichtathletik- Weltmeisterschaften im August in London gefordert. Beim zweiten Qualifikations-Wettkampf am 24./25. Juni in Ratingen wollen allerdings auch der derzeit verletzte Olympia-Vierte Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) und der erkrankte Arthur Abele aus Ulm eingreifen.

