Australian Open : Lichtblick Mona Barthel - Struff „mega-enttäuscht“

Zweiter Turniertag, zweiter trister Tag: Bei den Australian Open dezimiert sich das Feld der deutschen Tennisprofis weiter merklich. Vor allem das Aus von Jan-Lennard Struff kommt völlig unerwartet. Immerhin eine deutsche Dame schafft es in die zweite Runde.

Melbourne | Da saß nun also Mona Barthel in dem kleinen Interviewraum ohne Reporter und blickte zunächst etwas unsicher in die Kamera. „Das ist so verrückt, ich hab das zum ersten Mal so gemacht“, sagte die letzte im Feld der Australian Open verbliebene deutsche...

