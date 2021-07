NHL : Lightning gewinnen auch drittes Spiel in Stanley-Cup-Finals

Die Tampa Bay Lightning sind nur noch einen Sieg von der Titelverteidigung in der NHL entfernt.

Montréal | Der Meister der vergangenen Saison gewann 6:3 gegen die Montreal Canadiens und führt in den Finals um den Stanley Cup nun 3:0. Beim nächsten Duell in der Nacht zu Dienstag, das abermals in Kanada ausgetragen wird, kann das Team aus Florida die erneute Meisterschaft perfekt machen. Seit Einführung der Gehaltsobergrenze in der National Hockey League 200...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.