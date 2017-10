Handball-Bundesliga : Löwen nach Kantersieg im Topspiel Spitzenreiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Axel Heimken 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Okt.2017 | 19:10 Uhr

Vor 7784 Zuschauern in der Mannheimer SAP Arena war Mads Mensah Larsen mit acht Treffern bester Torschütze der Nordbadener, für das bisherige Überraschungs-Team aus Niedersachsen war Morten Olsen fünf Mal erfolgreich.

Die Löwen starteten furios in die Begegnung und führten dank eines überragenden Torhüters Mikael Appelgren bereits nach sieben Minuten mit 6:0. Anschließend lag der Meister phasenweise mit zehn Treffern in Front und nahm ein 17:9 mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Löwen ihren Vorsprung ohne Probleme und bauten ihn am Ende sogar noch aus.

