Niederlage in drei Sätzen : Marc Zwiebler scheidet bei Badminton-WM aus

Der 33-Jährige Bonner unterlag in der 2. Runde des Turniers dem an Position sechs gesetzten Chou Tien Chen aus Taiwan in 68 Minuten knapp mit 20:22, 21:18, 21:14. Für den ehemaligen Europameister war es das letzte große internationale Turnier. Nach der WM wird er seine Karriere beenden.

Auch für die deutschen Doppel Mark Lamsfuß/Marvin Seidel, Jones Ralfy Jansen/Josche Zurwonne sowie Isabel Herttrich/Carla Nelte ist die WM nach Niederlagen in der 2. Runde zu Ende.

Ergebnisse Badminton-WM

von dpa

erstellt am 23.Aug.2017 | 22:52 Uhr