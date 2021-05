French Open : Marterer in Paris in der ersten Runde ausgeschieden

Tennisprofi Maximilian Marterer ist bei den French Open in der ersten Runde ausgeschieden.

Paris | Der 25 Jahre alte Qualifikant aus Nürnberg verlor in Paris gegen den Serben Filip Krajinovic mit 4:6, 1:6, 6:7 (3:7). Marterer ist nach Yannick Hanfmann und Oscar Otte bereits der dritte Deutsche, der in der Herren-Konkurrenz sein Auftaktmatch verloren hat. Nur Alexander Zverev schaffte durch einen Fünfsatz-Sieg gegen Otte am Vortag den Sprung in d...

