Rocket Mortgage Classic : Masters-Sieger Matsuyama mit Coronavirus infiziert

Japans Golf-Superstar Hideki Matsuyama ist zur zweiten Runde der Rocket Mortgage Classic in Detroit nicht angetreten, da er positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Chiyoda City | „Es ist enttäuschend, diese Nachricht zu erhalten und sich vom Rocket Mortgage Classic zurückziehen zu müssen“, sagte Matsuyama in einer Erklärung der PGA Tour am Freitag. „Ich werde alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die Gesundheit und Sicherheit aller anderen zu gewährleisten.“ Der 29-Jährige ist jetzt in Quarantäne. Matsuyama, der das 85....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.