Segeln : Medaillengewinn bei der Heim-EM

Finn-Segler André Budzien holt Bronze bei europäischen Titelkämpfen der Masters auf dem Schweriner See / Top-Veranstaltung trotz „komischer Winde“

von Ralf Herbst

16. September 2019, 11:24 Uhr

Am Ende ging die Puste aus. Nicht den 70 Segel-Senioren, die von Mittwoch bis Sonnabend auf dem Schweriner See die Masters-Europameisterschaften in der Finn-Klasse aussegelten, sondern Rasmus. Der Gott des Windes und Schutzpatron der Segler schwächelte am Abschlusstag mächtig. Eine – arg verspätet gestartete – Wettfahrt ließ er noch zu, bei der zweiten zwang er die Wettkampfleitung zum Abbruch. „Das war sehr schade“, sagte André Budzien vom gastgebenden Schweriner Yachtclub (SYC), der die erste Sonnabend-Wettfahrt – die insgesamt siebte der EM-Regatta – gewonnen hatte und auch zum Zeitpunkt des Abbruchs wieder vorn lag. „Wer weiß, was sonst noch drin gewesen wäre…“

So musste sich der mehrfache Welt- und Europameister der Masters diesmal mit Bronze zufrieden geben. Mit 35 Punkten wurde der 57-Jährige vom neuen Europameister Filipe Silva aus Portugal (25 Pkt.) und dem Holländer Bas de Waal (29) überflügelt. Beide waren im Abbruchrennen nicht ganz dort, wo die Musik spielte und hatten in der ersten Wettfahrt des Tages mit den Rängen 12 bzw. 21 ihre schlechtesten und damit ihre Streichresultate eingefahren.

Das stand für André Budzien „dank“ einer Disqualifikation wegen eines Startvergehens schon in der zweiten Wettfahrt des Auftakttages fest. „In die Situation wurde ich reingedrängt, das Vergehen war außerdem minimal und insofern die Disqualifikation etwas kleinlich“, sagte der Schweriner. „Aber wie auch immer. Es ist eine Entscheidung und die ist zu akzeptieren.“

Viel mehr ärgerte sich der einstige DDR-Meister über seinen 25. Platz in der dritten Wettfahrt. „Da kam ich nicht gut weg, wollte auf der zweiten Kreuz unbedingt aufholen und machte prompt einen Fehler“, berichtete Budzien.

Mit Rang drei kann er dennoch gut leben. Bei ansonsten zwei Wettfahrtsiegen, zwei zweiten und einem vierten Rang vollauf verständlich.

Zweitbester Schweriner und viertbester Deutscher war auf Rang 33 (160 Pkt.) Torsten Haverland. Auch den ehemaligen 470er Olympiasegler und heutigen Geschäftsführer des Landessportbundes sowie Vereinschef des Schweriner Yachtclubs hatte der Abbruch auf dem falschen Fuß erwischt. „Ich war in der Spitze dabei, so auf Rang sechs, sieben…“, bedauerte der 54-Jährige: „Aber was soll‘s. Ohne Wind kannst du halt nicht segeln.“

Und zum Teil nicht mal aus eigener Kraft wieder in den Hafen gelangen. Etliche Wettkämpfer jedenfalls ließen sich zum Abschluss von den Begleitbooten zum Ufer schleppen. „Der Wind war wirklich komisch – jeden Tag anders. Ungewöhnlich, insbesondere für ein Binnenrevier“, befand der Kieler Günter Kellermann, der EM-53. (293) geworden war. Und der hat mit seinen 75 Jahren wahrlich schon jede Menge erlebt…

Nicht zufrieden waren die rührigen Organisatoren vom Schweriner Yachtclub, die eine super Veranstaltung auf die Beine gestellt hatten, mit der Beteiligung. Rund 100 Segler hatten gemeldet, nur 70 waren tatsächlich da, der Rest fehlte, warum auch immer. „Das reißt uns ein ziemliches Loch in die Vereinskasse, weil die Startgelder im EM-Etat ja eingeplant waren“, sagt SYC-Chef Haverland: „Da haben wir Klärungsbedarf. Das geht so nicht.“



Weitere Platzierungen: 39. Uwe Thielemann (197); 44. Klaus-Dieter Götz (bd. SYC/240), 51. Edwin Gast (Sternberger SV/279), 64. Norbert Winkler (SYC/373).