Australian Open : Medwedew eindrucksvoll ins Melbourne-Finale gegen Djokovic

Keiner hat Novak Djokovic bislang bezwungen, wenn er im Endspiel der Australian Open stand. Am Sonntag trifft die serbische Nummer eins der Tennis-Welt nun auf Daniil Medwedew. Wird die Serie enden?

Melbourne | Daniil Medwedew will in seinem ersten Finale bei den Australian Open Rekordsieger Novak Djokovic entzaubern. Der Titelanwärter trifft am Sonntag (9.30 Uhr/Eurosport) im Schlussakt des zweiwöchigen Tennis-Turniers auf den Vorjahressieger und kann sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.