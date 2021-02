Coronavirus : Mehrheit der deutschen Olympioniken gegen Impf-Bevorzugung

Sollen Sportler mit Blick auf Olympia und andere große Sportevents bevorzugt geimpft werden? Viele Sportler lehnen das - genau wie die meisten deutschen Bundesbürger. Dennoch gibt es die Hoffnung auf eine Impfung, um mit einem sicheren Gefühl zu reisen.

Frankfurt am Main | Die große Mehrheit der deutschen Kandidaten für die Olympischen Spiele in Tokio plädiert dafür, Sportler nicht zu bevorzugen und die bundesweit vorgesehene Reihenfolge bei den Corona-Impfungen einzuhalten. Das hat eine in den vergangenen zwei Wochen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.