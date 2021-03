BBL : Merlins Crailsheim kassieren überraschende Niederlage

Die Hakro Merlins Crailsheim haben in der Basketball-Bundesliga den dritten Tabellenplatz eingebüßt.

Ilshofen | Im Heimspiel gegen s.Oliver Würzburg unterlagen sie überraschend mit 84:94. Die Unterfranken kämpfen sich dank des siebten Saisonerfolgs an die Playoff-Ränge heran. Beide Mannschaften hatten am Vorwochenende hohe Niederlagen kassiert. Den Würzburgern gelang aber die richtige Antwort, während Crailsheim sich zu viele Ballverluste leistete und in der...

