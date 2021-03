Motorsport-Königsklasse : Mick Schumacher fühlt sich bereit fürs Formel-1-Renndebüt

Nach einem produktiven letzten Testeinsatz in Bahrain hat Mick Schumacher zwei Wochen vor dem Saisonauftakt ein hoffnungsvolles Fazit gezogen.

Sakhir | „Es hat einfach Spaß gemacht. Ich fühle mich gut, ich fühle mich bereit“, sagte der 21 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. 77 Runden konnte Mick Schumacher am finalen der drei Testtage in der Wüste von Sakhir drehen und sich an seinen Haas-Rennwagen gewöhnen. „Die ganzen Runden, die wir vor allem in den letzten beiden...

