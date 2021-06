Großer Preis von Baku : Mick Schumacher: Masepin hat sich für Manöver entschuldigt

Nikita Masepin hat sich für sein hartes Fahrmanöver gegen Formel-1-Teamkollege Mick Schumacher entschuldigt.

Le Castellet | „Auf der Ebene sind wir jetzt okay“, sagte Schumacher vor dem Großen Preis von Frankreich in Le Castellet. „Der Grund, warum ich mich recht stark aufgeregt habe, war einfach, weil er in dieser Situation so aggressiv gegen seinen Teamkollegen blockiert.“ Beim vergangenen Rennen in Baku hatte Masepin bei rund 320 Kilometern pro Stunde auf der Zielger...

